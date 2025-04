Nikola Jokić je majstor košarke: Pogledajte trojku preko Hrvata u poslednjoj sekundi kojom je zaludeo internet

Košarkaši Denver Nagetsa su slavili protiv Los Anđeles Klipersa sa 101:99 u četvrtom meču plejof serije u NBA ligi, gde je u poslednjoj sekundi utakmice pobedu doneo Eron Gordon, koji je uhvatio loptu Nikole Jokića i prikucao je u koš.

Ipak, na ovom meču je viđeno još nekoliko veoma lepih poteza, a u njima je upravo učestvovao Srbin.

Nikola Jokić više nije ni čudo šta radi u NBA ligi, jednostavno, navikao je ljude da od njega uvek očekuju neke neočekivane stvari, što je bio slučaj i ovoga puta.

Postoji i jedna šala koja kruži internetom, a to je da Jokića možete čuvati 23.9 sekundi na najbolji mogući način, ali će on onda za tih 0.1 napraviti nešto čime će vas zaludeti. Upravo, on je to i uradio, samo ovoga puta na kraju prve deonice između ove dve ekipe.

Ostalo je na satu 1.9 sekundi do kraja prve deonice, Jokić se otvorio, dobio je loptu i pogodio je trojku kao da je na treningu. Nije mu smetao čak ni Ivica Zubac, koji je stajao pored njega, pa je tako Hrvat dobio "trojku u facu", pošto, to je ono što naš centar radi.

Kako je izgledao ovaj koš, možete pogledati u videu u nastavku teksta.

