SUDIJA KAZNIO ZVEREVA: Uzeo telefon usred meča, pogledajte šta je uradio sa njim (VIDEO)

Nemački teniser Aleksandar Zverev vodi veliku borbu protiv Alehandra Davidovič Fokine za prolaz u osminu finala Mastersa u Madridu, a meč je obeležio jedan nesvakidašnji detalj.



U završnici drugog seta nemački teniser je protiv sebe imao i robota, koji zove aut. Zverevu se njegova odluka nije svidela, te je pozvao Muhameda Lajanija da dođe da vidi trag.



Glavni sudija se pridržavao pravila i nije napustio svoje mesto, dok je Zverev posle ubeđivanja uzeo telefon i uslikao mesto gde je loptica odskočila.

🇩🇪 Alexander Zverev not happy with the electronic line calling.



Believed 🇪🇸 Fokina’s ball was out and took a photo of the mark for evidence 😅



Spanish crowd well against him now. pic.twitter.com/TYZUx9s25g