PONOSAN ŠTO SAM DEO VELIKOG RIVALSTVA U SRBIJI! Sferopulos otkrio kakav odnos ima sa Željkom Obradovićem

Janis Sferopulos, trener košarkaša Crvene zvezde, govorio je o rivalitetu sa Partizanom i njegovom odnosu sa trenerom crno-belih Željkom Obradovićem.

Sferopulos i Obradović godinama imaju ljutite borbe na terenu, pogotovo otkad je Grk seo na klupu crveno-belih, ali se uprkos tome veoma poštuju.

"Sa trenerom Obradovićem postoji međusobno poštovanje, znamo dobro svi da je on najbolji od svih. Tako da nema... Između mene i njega, mogu da kažem, držimo vrlo civilizovan odnos. Borimo se, to je velika tradicionalna košarkaška borba u Srbiji", rekao je Sferopulos u podkastu "Euro Insiders".

Iskusni stručnjak govorio je i o osećaju vođenja jednog od dva "večita" kluba, koji su zaslužni za najveće rivalstvo u Evropi.

"Pre svega sam ponosan što sam deo ovog velikog rivalstva. Stranac sam i pratio sam ovaj derbi sa strane. Sada kada sam unutra, mislim da sam privilegovan što igram takve utakmice. U našim karijerama, to su sjajne utakmice, i sa dobrim i sa lošim momentima. Izgubili smo prvi meč kod kuće od Partizana u sezoni, to je bio loš momenat. Ali ko dođe do tog trenutka u karijeri, želi da bude deo dva tima. Kada ste deo derbija, hoćete najbolje za svoj tim, imate iskustvo, znao sam sa Makabijem, Panatinaikosom, Olimpijakosom, igrao sam protiv Hapoela... Kada opete igrate taj tip utakmice, u drugoj zemlji, nešto je posebno i želim najbolje za svoj tim".

Autor: D.B.