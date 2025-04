VAŽNA POBEDA PROTIV IZVANREDNOG TIMA: Obradović zadovoljan nakon trijumfa crno-belih u Ljubljani!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegov tim odlično počeo meč protiv Cedevita Olimpije, a da su zatim u neizvesnoj završnici odigrali veoma dobru odbranu i obezbedili trijumf.

"Otvorili smo utakmicu odlično (11:0). Znali smo da je ova utakmica veoma bitna da probamo da potvrdimo to drugo mesto pred plej-of, protiv tima za kojeg sam rekao u najavi da je izvanredno vođen od strane trenera Mitrovića (Zvezdan). Njegov povratak na klupu je označio da Olimpija igra neuporedivo agresivnije, bolje i da u svakom trenutku imaju jasnu i preciznu sliku šta žele da rade", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

Košarkaši Partizana pobedili su danas u Ljubljani ekipu Cedevita Olimpije sa 81:71 (23:18, 21:14, 15:18, 22:21), u utakmici pretposlednjeg, 29. kola ABA lige.

Crno-belima je ovo prva pobeda u Ljubljani nakon decembra 2018. godine.

Obradović je čestitao protivniku na zalaganju i igri.

"Bez obzira na to što njima fale dva izuzetna igrača u rotaciji (Andrija Stipanović i Jaka Blažič), vraćali su se, ušli smo u neku neizvesnu završnicu, ali eto tu smo odigrali najbolju odbranu i praktično obezbedili da pobedimo. Lepa utakmica, hvala navijačima i Olimpije i Partizana koji su došli u ovolikom broju da nas podrže i spremamo se za plej-of, to je to", zaključio je Obradović.

Partizan je ovom pobedom osigurao drugo mesto na kraju regularnog dela ABA lige, a u zavisnosti od rezultata ekipe Budućnosti moguća je i prva pozicija.

Crno-beli imaju 25 pobeda i četiri poraza, dok Cedevita Olimpija na petom mestu ima skor 18/11.

U poslednjem kolu Partizan dočekuje Megu.

Autor: D.B.