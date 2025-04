NEDOSTAJE NAM 15 MILIONA DA POBEDIMO PARTIZAN! Trener Cedevita Olimpije brutalno iskren posle poraza od crno-belih

Trener Cedevita Olimpije posle poraza od Partizana

Košarkaši Partizana pobedili su Cedevita Olimpiju 81:71 u Ljubljani u 29. kolu ABA lige i tako sigurali drugo mesto pred plej-of.

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović rekao je da nema šta da zameri svojim igračima u borbenosti, uprkos porazu od Partizana

"Utakmica sa protivnikom od respekta, sad je druga stvar igrati protiv Partizana i Zvezde, kada su već dve nedelje van Evrolige, pa su fokusirani, spremni… Tu je razlika u kvalitetu – igra mačke i miša. Pogotovu taj naš hendikep, gde nam nedostaju dva najiskusnijih igrača. Posebno Andrija, gde smo sa Berinžeom ostali kao jedinom peticom. Tu nam je u startu pukla igra. Dopada mi se karakter moje ekipe, koja se ne predaje, koja natera protivnika na 17 grešaka.

Video se i pritisak po procentu šuta, gde je prošle nedelje u Podgorici bio 60 odsto, danas 25-26 odsto… To su nivoi kvaliteta. Sviđala mi se naša borba, odnos, karakter, nismo se davali do kraja. Nije lako igrati sa ovakvom ekipom i ovim evroligaškim igračima, oni su sad spremni. Kad vam dođu posle duplog kola, druga je priča. Ovo je bio naš maksimum večeras, imamo još jedno kolo do plej-ofa", rekao je Mitrović.

Ponovo se osvrnuo na razlike između njegove ekipe i Partizana.

"Mi nemamo igrače koji su zvezde, nemam Karlika Džonsa koji daje NBA Amerikancima 35 poena na pripremama. Mi igramo iz timske igre i neko se otvori. Tako smo dolazili do rezultata. Na kraju je Robinson promašio šut, obično su te bekovske pozicije koje treba da uzmu i da šutnu. Nikolić igra fantastičnu sezonu – danas nije mogao da pogodi ništa. Isto u Beogradu, imali smo dva-tri šuta za pobedu. To je psiha. Nismo mi na tom nivou. Sramota me je da pomenem budžet jedan i drugi. Nedostaje nam jedno 15 miliona da bismo pobedili Partizan, ne znam ni ja… To je ozbiljan kvalitet, samo da hoću da moji momci pređu preko toga i to iskažnjavaju. Ovi momci su odigrali toliko teških utakmica, dobili manje, znate i sami koliko su na loptu izgubili u Evroligi, a pričamo o ljudima koji su visoka klasa. NBA bivši, ovaj, onaj…", dodao je trener Cedevita Olimpije.

Bilo je reči o budžetu ljubljanskog tima za narednu sezonu.

"S ovim što imamo i sa čime raspolažemo, odigrali smo stvarno… Teško je to ponavljati ako se ostane na tom nivou. Normalno da se priča, već se gleda i za iduću sezonu, svaki ozbiljan klub to radi. Još nemam nikakve informacije. Voleo bih da se to sve poveća kao trener, da bude to bolje, ali ni to nekad ne garantuje. Podigni sad duplo, šta će ti to značiti, kad je to opet peti ili deseti deo od nekog drugog. Voleo bih da veliki broj ovih igrača ostane, da se nadogradi i da se nastavi u dobrom ritmu“, zaključio je Mitrović.

Autor: D.B.