SARA ĆIRKOVIĆ JE ŠAMPIONKA SVETA! Veliki uspeh za srpsku bokserku (VIDEO)

Sjaj srpske boks herione Sare Ćirković je večan i zapisan u istoriju srpskog i svetskog boksa. IBA „Noć šampiona“ veliki spektakl u profi boksu u hali „Borik“ u Banja Luci 27. aprila 2025. stavio je na svetski pijdestal u profi boksu našu i višestruku evropsku i svetsku šampionku.

U borbi večeri, u sudaru dve dame, dve vrhunske svetske bokserke, naše Sare i francuskinje Roman Mulai u kategoriji do 53.5 kg u meču koji je brojao deset rundi po dva minuta, briljirala je aktuelna šampionka Evrope (seniorska i do 22 godine) i bronzana sa Svetskog šampionata 2025. Repertoarom vrhunskih udaraca, fantastičnom kretnjom, hrabrošću, energijom šampiona Ćirkovićeva je zasluženo stigla do pobede i naslova profesionalne IBA šampionke sveta.

Meč koji je otvorio IBA „Noći šampiona“ u Banja Luci između predstavnika Srbije Alekseja Šendrika u konkurenciji do 63.5 kg i Rusa Artema Pugača u meču koji je bio zakazan u šest rundi, završen je pobedom našeg boksera jednoglasnom odlukom sudija.

Usledila je borba u kategoriji do 51 kg u koje je mladi srpski as, nosilac bronzane evropske medalje Omer Ametović nerešeno boksovao protiv Jermenca Bareghama Harutjunjana (4 runde IBA pro rejting).

U kategoriji do 75 kg svoju snagu i znanje pokazao je srpski “Tajson”, nosilac bronzane evropske medalje Almir Memić i u sudaru sa Moldavcem Bozorovom Davronom (4 runde IBA pro rejting) zabeležio trijumf.

U konkurenciji do 71 kg u meču u kome su snage odmerili aktuelni šampion Evrope u olimpijskom boksu naš Jovan Nikolić i Tadžikistanac Šukurova Šokhobzon (4 runde IBA pro rejting) briljirao je zlatni dečko srpskog boksa i ring napustio sa pobedom.

U petom meču ove boks večeri u profi ring su ušli i u kategoriji do 61,2 kg Francuz Soifan Oumiha i Meksikanca Ortege Kastra (8 rundi, rejting) prikazali pravu velemajstoriju plemenite veštine. Slavio je Francuz Oumiha.

Šesti susret IBA “Noći šampiona” u kategoriji do 80kg doneo je okršaj vicešampiona Evrope u olimpijskom boksu, našeg mladog, hrabrog i veoma talentovanog boksera Rastka Simića protiv odličnog Azerbejdžanca Murada Alahvetijeva (4 runde IBA pro rejting). Pobedu je odneo Simić.

Nakon meča za IBA šampionski pojas sveta, u kome je naša Sara stala na svetski tron, u ring su ušli Kubanac Lenar Perez i Rus Aleksej Egorov u kategoriji do 90,7 kg. U meču koji je bio zakazan u deset rundi borili su se za Internacional IBA PRO šampionski pojas koji je na kraju velike borbe završio u rukama Kubanca.

Poslednji, deveti meč u IBA profi boks večeri u banjalučkom hramu sporta boksovao je srpski reprezentativac koji nas je 2021. u beogradskoj Areni obradovao bronzom na Svetskom prvenstvu u olimpijskom boksu. U kategoriji do 80nkg Vladimir Mirončikov u meču koji je bio planiran u osam rundi salvadao je Kolumbijca Vilmera Barona Kolona koji je meč predao u trećoj rundi.

Svi mečevi bili su direktno prenošeni na TV Arena Fight kanalu, kao i IBA youtube kanalu. Glavni organizator ovog spektakla bila je Međunarodna boks asocijacija, suorganizatori Bokserski savezi Srbije i Republike Srpske, kao i BK Slavija iz Banja Luke.

Autor: D.B.