NBA LIGA SE OGLASILA ZBOG ČUDESNOG NIKOLE JOKIĆA: Ovo niko nije uspeo da uradi više od 40 godina!

Još jednu partiju za košarkaške udžbenike odigrao je čudesni srpski košarkaš Nikola Jokić.

Denver je posle izuzetno dramatične završnice slavio protiv Klipersa u četvrtom meču prve runde plej-ofa NBA lige (101:99) i tako stigao do izjednačenja u seriji (2:2).

Eron Gordon jeste postigao koš za pobedu uz zvuk sirene, ali najzaslužniji za važan trijumf Nagetsa bio je nezaustavljivi Jokić.

Monstruozan dabl-dal zabeležio reprezentativac Srbije, imao je 36 poena, 21 skok i osam asistencija.

