LUKA DONČIĆ NA UDARU NAVIJAČA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA LEJKERSA! Slovenac na meti žestokih kritika, 'razapeli' ga zbog OVOGA!

Los Anđeles Lejkersi izgubili su od Minesote posle velikog preokreta, a Luka Dončić našao se na udaru navijača.

Košarkaši Minesote poveli su sa 3:1 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa NBA lige protiv Los Anđeles Lejkersa.

Timbervulvsi su na svom parketu slavili sa 116:113 i tako stigli na korak od plasmana u polufinale, a do pobede su došli posle velikog preokreta u poslednjoj deonici koju su rešili u svoju korist rezultatom 32:19.

