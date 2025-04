NOVAK IDE U PENZIJU? Isplivao TEŽAK razgovor iz svlačionice: Možda se vratim, ali ne kao igrač...

Legendarni srpski teniser Nenad Zimonjić je govorio o aktuelnoj situaciji u kojoj se nalazi Novak Đoković.

Najbolji teniser svih vremena je na dva masters turnira zaredom izgubio u prvom kolu. U Monte Karlu od Alehandra Tabila, u Madridu od Matea Arnaldija.

To je zabrinulo mnoge fanove Đokovića koji je posle poraza od Italijana priznao da je njegova nova realnost da ne razmišlja da li na turniru može da stigne završnice, već da li može da pobedi u jednom ili dva meča.

Đokovićev cilj za sezonu šljake je da se pripremi za Rolan Garos i da u Parizu odigra što bolje.

Nenad Zimonjić je kao gost podkasta "Reketiranje" pričao o tome kada će biti pravo vreme za Đokovića da završi sa profesionalnim igranjem tenisa.

Nekadašnji najbolji dubl sveta se prisetio događaja iz 2022. godine kada je bio deo Novakovog tima tokom Vimlbodna koji je osvojio.

- To od njega zavisi. Mi svi možemo da nagađamo. Sećam se da smo te 2022. godine pričali u svlačionici nakon osvajanja titule, da sam ja rekao: Ne vidim razlog zašto ne bi mogao tri, četiri godine još da igra na ovom nivou - rekao je Zimonjić.

Usledila je reakcija Srđana Đokovića.

- Gde je Srđan, koji je uvek gledao na nešto ekstra i više, rekao: Gde četiri? Znači još dve može i to je to. Ja stvarno verujem da on može i sve ono što je uspeo da postigne je zahvaljujući tome što je posvećen i što gleda na svaki način da napreduje, kako može da podigne svoj nivo na svakom narednom treningu, a ne na neki duži period - poručio je Nenad Zimonjić.

Novak je nakon ispadanja u Monte Karlu otkrio da je očekivao da će igrati loše, a posle poraza u prestonici Španije je govorio o njegovoj novoj realnosti.

- Očekivao sam da odigram bar meč više nego u Monaku. Ovo je za mene nova realnost, da kada dolazim na turnir razmišljam da je dobro da dobijem jedan ili dva meča umesto da, kao što sam radio više od 20 godina, da razmišljam o plasmanu u finale. Za mene je to ozbiljan mentalni izazov da moram da se nosim sa takvim osećanjima na terenu - rekao je Đoković.

Novak juri 100. titulu u karijeri, prioritet za nejga su grend slemovi.

- Pretpostavljam da je to tako, to je krug života i karijere. Znali smo da će se ovo dogoditi. Pokušavam to da koristim kao pokretač. Naravno, istina je da su za mene grend slemovi sada najvažniji, ali to ne znači da ne želim da osvojim i neki drugi turnir. Ne znam da li ću moći da igram na najboljem nivou na Rolan Garosu, ali svakako ću dati sve od sebe.

Poručio je i da nije siguran da li će i sledeće sezone igrati na mastersu u Madridu.

- U ovih 20 godina, ono što mi se dešava u poslednjih 12 meseci nikada mi se nije dešavalo. Ali, sve je to deo sporta. Prihvatam da su okolnosti takve i pokušavam iz njih da izvučem najbolje za sebe. Moram sa time da se nosim. Uvek pokušavam da budem optimista, ali promenilo se mnogo u mojim udarcima, u mom telu, u mom kretanju. Ali, i dalje osetim nervozu i stres, osetim uzbuđenje kada izađem na teren. I dalje uživam u takmičenju. Ovo je možda moj poslednji turnir u Madridu. Nisam siguran da li ću se više ikada vratiti. Naravno, vratiću se, ali možda ne kao igrač. Nadam se da nije tako, ali moglo bi da bude - zaključio je Đoković.

Autor: D.B.