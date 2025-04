Serbia Epic Požarevac: Svetska MTB elita na stazi u Bukoviku

Park Bukovik iznad Požarevca ponovo je bio centar svetskog brdskog biciklizma. Na kvalitetno pripremljenoj stazi, zahvaljujući radu moto kluba „Vatreni“, održana je UCI XCO C1 trka koja je okupila vrhunske vozače iz Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Grčke, Bugarske, kao i najbolje srpske predstavnike.

Takmičenje je bilo posebno zanimljivo jer su se, pored profesionalaca u muškoj i ženskoj konkurenciji, na stazi našli najtalentovaniji juniori. U kategoriji MU 9 zlato je osvojio Nikola Antić, srebro Janko Ristić, a bronzu Sava Milošević. Među devojčicama do 13 godina najbolja je bila Ana Džodan, ispred Teodore Grujičić i Ljiljane Janković, dok su u kategoriji dečaka do 11 godina Kristijan Grozdanić i Dušan Gačić zauzeli prva dva mesta. U masters konkurenciji pobedu je odneo Oliver Štrbac, dok su Milan Jovanović i Dragiša Trašević osvojili srebro i bronzu. Kod dečaka do 15 godina trijumfovao je Petar Pavlović, ispred Strahinje Stekića i Marka Cekerovskog iz Severne Makedonije, dok je u kategoriji U17 najbrži bio ukrajinski vozač Ivan Šornohor, a Joakim Klačar i Uroš Matusijević zauzeli su drugo odnosno trece mesto.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović, koji je svečano otvorio trku, istakao je da je grad ponosan domaćin brojnih sportskih događaja i da biciklizam zauzima posebno mesto u njegovom razvoju. Ovaj događaj još jednom je pokazao da Serbia Epic Series postaje sve značajnija na međunarodnoj MTB sceni, a Požarevac potvrđuje reputaciju jednog od ključnih centara ovog sporta u regionu, poručio je Pavlović.

Medalje pobednicima uručili su Zlatan Kostić, predsednik Sportskog saveza Požarevca, Milan Jović, član gradskog veća za sport i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović.