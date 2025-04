TRAGEDIJA U SVETU SPORTA! Džoel Evans poginuo tokom trke - Uskoro trebalo da postane otac

Motokros senzacija Džoel Evans tragično je izgubio život u 30. godini nakon strašne nesreće.

Evans je doživeo težak pad tokom trke na ProMX šampionatu u Adelaidu, Australija.

Hitne službe su ga brzo prevezle u bolnicu, ali je policija Južne Australije potvrdila da je Evans podlegao povredama zadobijenim tokom trke.

- Juče smo izgubili najneverovatniju osobu na ovom svetu", saopštila je Evansova porodica. "Najiskreniju, najvoljeniju i najdobroćudniju dušu. Živeo je i posvetio svoj život ovom sportu koji mu je donosio toliko radosti i vozio je do samog kraja.

- Neizmerno smo zahvalni na lavini ljubavi i podrške za našeg divnog čoveka. On je bio voljeni partner, ujak, brat, prijatelj i sin, ali najponosnije - otac našem obožavanom dečaku koji nam stiže u oktobru. Molimo vas da širite njegovo ime, čuvate njegovo nasleđe, jer ovaj neverovatni čovek zaslužuje da bude zapamćen kroz generacije. Volimo te, dragi naš Džoeli."

A motocross racer who died in a crash during the third round of the ProMX Championship at Gillman has been identified as 30-year-old Queensland man Joel Evans. Police are preparing a report for the coroner. #7NEWS pic.twitter.com/HhUXjgolMx