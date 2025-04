Junajted sprema letnju bombu! Za njega se otima pola Evrope!

Mančester Junajted je ove sezone bleda senka kluba, kakav je bio u ne tako davnoj prošlosti, pa će na leto morati dobro da poradi u prelaznom roku. Najveća želja je talentovani ofanzivac Dezire Due iz PSŽ.

Loš period Mančester junajteda traje već neko vreme, a ova sezona je dodatno zabrinula navijače engleskog giganta.

U Premijer ligi se nalaze na užasnom 14. mestu sa samo 39 osvojenih bodova u 34 odigrane utakmice."Đavoli" moraju da menjaju mnoge stvari, a jedan od najvećih problema je svakako igrački kadar.

Početak letnjeg prelaznog roka se sve više bliži, a Mančester Junajted će morati da bude prilično aktivan na transfer pijaci. Trener Ruben Amorim je dobio "aboliran" za loše rezultate ove sezone, ali već od iduće svaki njegov loš rezultat biće pod lupom.

🚨 NEW: Manchester United have scouted Désiré Doue once more, as Christopher Vivell’s collaborators were present during the French champions’ recent contests against Nantes and OGC Nice. #MUFC [@Ekremkonur, @StrettyNews] pic.twitter.com/pWNQIvhut4