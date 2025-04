NOVI ŠOK U SVETU TENISA! Grend slem šampion zvanično suspendovan zbog DOPINGA!

Maks Parsel je novi teniser koji je nadrljao zbog dopinga

Aktuelni šampion US Opena u dublu, Australijanac Maks Parsel, suspendovan je na 18 meseci zbog kršenja antidoping pravila.

Međunarodna agencija za integritet u tenisu (ITIA) potvrdila je kako je Parsel prihvatio suspenziju zbog slučaja iz decembra 2023. godine kada je ušao u privremenu suspenziju. Sada je Parsel i zvanično suspendovan i to zbog kršenja člana 2.2 Antidoping programa u tenisu, koji se odnosi na korišćenje zabranjene metode, u ovom slučaju to je bila intravenozna infuzija vitamina u količini većoj od dozvoljenih 100 ml.

umanjena za 25 odsto i kazna će mu isteći u junu 2026. godine, a do tada Parsel nema pravo da igra, trenira ili prisustvuje bilo kom događaju pod okriljem ATP ili bilo koje druge članice ITIA.

Parsel se zbog suspenzije oglasio i na svom Instagram profilu gde je istakao sledeće.

- Ova vest me je potpuno slomila, jer sam uvek vodio računa da sve što koristim bude u skladu sa WADA pravilima. Dobrovoljno sam prijavio ovu situaciju ITIA i bio maksimalno transparentan.

Izvršna direktorka ITIA Karen Murhaus govorila je o Parselovoj suspenziji.

- Ovaj slučaj nije rezultat pozitivnog testa na zabranjene supstance, već potvrđuje da su antidoping pravila šira od samog testiranja. Naš cilj je da obezbedimo ravnopravan tretman za sve takmičare.

Pored suspenzije, Parsel će morati da vrati sav novac i rezultate ostvarene od 16. decembra 2023. do 3. februara 2024. godine, kada je prvi put dao negativan uzorak.

Maks Parsel je veoma poznat teniser kada su dublovi u pitanju i pored titule na US Openu, osvojio je i Vimbldon 2022. godine.

Autor: D.B.