'AKO PRISTANEŠ, ŽELE DA TI SNIMAJU ŽENU, I ĆERKE...' Odjeknule kontroverzne reči Danila Medvedeva!

Medvedev trenutno boravi u Madridu, gde će u osmini finala mastersa igrati protiv Brendona Nakašime.

Prilikom jednog razgovora sa novinarima je govorio o Netfliksovoj dokumentarnoj seriji o Karlosu Alkarazu koja se trenutno prikazuje. Rus je upitan da li bi on pristao na nešto slično.

- Video sam kako je to urađeno sa Karlosom i iskreno - to nisam ja. Kamere su ti bukvalno svuda, ceo dan. Na terenu volim da potpišem autograme, napravim neku foru. Ali kad sam s porodicom, kad jedem, kad odmaram - e to je samo moje - rekao je Medvedev.

Istakao je i da mu smetaju situacije kada mu fanovi prilaze i traže fotografiju dok je u restoranu za stolom.

– Ljudi priđu dok jedem i pitaju za sliku. Kažem: "Ne". Posle večere - može, ali dok jedem, ne. To može da deluje grubo, ali ja svoje granice čuvam.

Poručio je i da mu se ne sviđaju zahtevi produkcije prema onima koji pristanu na snimanje.

– Ako jednom daš pristanak, oni žele sve. Žele da snimaju tvoju ženu, tvoje ćerke, da ih intervjuišu, da znaju šta jedeš i koliko se dugo tuširaš. To nije moj svet.

Najverovatnije neće pristati na takvu ideju, ako u budućnosti bude postojala.

– Nikad ne reci nikad. Ali verovatno - ne.

Autor: D.B.