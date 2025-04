NESTVARNA SCENA TOKOM DERBIJA: Veliki roj pčela napao sve na tribinama tokom meča! POGLEDAJTE HIT KADROVE (VIDEO)

Derbi indijskog prvenstva u fudbalu, između Inter Kašija i Mumbaj sitija u Superkupu, prekinut je tokom prvog poluvremena kada su rojevi pčela krenuli u napad na aktere utakmice, ali i navijače.

Kako je sve to izgledalo, možete da pogledate u video snimku koji je pred vama:

Inače, kada je meč nastavljen, gosti iz Mumbaja, nekadašnjeg Bombaja, pobedili su golom Čangtea iz 71. minuta sa 0:1 i prošli u polufinale indijskog Superkupa.

Honey bees attack players, referee and spectators at Inter Kashi vs Mumbai City FC match



match has been postponed pic.twitter.com/a6IWB0jiKP