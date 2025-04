GOTOVO JE! Rešena sudbina Dušana Vlahovića u Juventusu

Dušan Vlahović i Juventus je čini se završena stvar.

Naime, pisalo se mnogo puta, a sada je iz usta proverenog izvora izašla vest - Srbin i "stara dama" gotovo sigurno neće produžiti ugovor koji ističe na leto 2026. godine!

Informaciju donosi pouzdani Mateo Moreto sa "Releva" gostujući kod poznatog transfer gurua Fabricija Romana.

Istakao je španski transfer insajder da je uprava Juventusa pokušala još jednom da omekša Vlahovićev stav i ponudi mu novi ugovor, ali uz manju platu. Ipak, Vlahović nije želeo da se odrekne zarade od 12.000.000 evra godišnje što je preveliki trošak za torinskog giganta.

