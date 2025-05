NAVIJAČI PRESREĆNI: Nikola potvrdio da će igrati za Srbiju na Eurobasketu

Srpski košarkaš i član Majami Hita, Nikola Jović, potvrdio je da će ovog leta nositi dres Srbije na Eurobasketu u letonskoj Rigi!

Ovu vest preneo je novinar AP-a, Tim Rejnolds pozivajući se na izjavu srpskog košarkaša.

Srpski košarkaš je već nekoliko puta tokom svoje karijere naglašavao da mu je uvek velika čast da bude deo nacionalnog tima, a pozivu selektora Svetislava Pešića odazvaće se i ovog leta.

On je pred kraj sezone bio povređen, vratio se tokom plej-ofa za svoj Majami, a u Letoniji će pokušati sa nacionalnim timom da dođe do najsjajnijeg odličja.

