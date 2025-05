KRAJ ZA DONČIĆA! Bolan udarac za Luku i Lebrona - Lejkersi završili sezonu!

Minesota izborila plasman u polufinale Zapada, pošto je u prvoj rundi sa 4:1 u seriji savladala tim iz LA.

Za košarkaše Lejkersa NBA sezona je završena!

Minesota je u petom meču prve runde plej-ofa NBA lige savladala Lejkerse u Los Anđelesu rezultatom 103:96 i tako slavila sa 4:1 u seriji.

Lejkersi jednostavno nisu imali rešenje za fizički nadmoćnijeg protivnika, Timbervulvsi su ih još jednom nadskakali i na kraju izbacili iz daljeg takmičenja.

Junak trijumfa bio je francuski centar Rudi Gober koji je oborio sopstveni rekord u plej-ofu. Iskusni centar meč je završio sa 27 poena i 24 skoka. Postao je prvi igrač Vulvsa od Kevina Garneta koji je meč završio sa 20+ poena i 20+ skokova.

