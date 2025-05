NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK ANE IVANOVIĆ! SUZE TEKU NIZ LICE, TENISERKA SE POTPUNO SLOMILA! Snimak koji je potresao Srbiju... (VIDEO)

Bilo je to leto 2008. godine. Ana Ivanović, tada 20-godišnja teniska senzacija iz Srbije, osvojila je Rolan Garos.

Milioni su gledali kako ponosno podiže trofej, a dok se Parizom ori srpska himna "Bože Pravde" niz lice joj teku suze, zbog reće, ponosa, ostvarenja sna.

- Još uvek ne mogu da verujem šta se dogodilo. O ovome sam sanjala još kao devojčica, kada sam biciklom išla na treninge. Hvala svima, a pogotovo mojim navijačima, od kojih su neki prešli skoro celu Evropu da bi gledali ovo finale - rekla je tada Ivanovićeva, koja je jedina srpska teniserka sa grend slem titulom.

Od tada je prošlo skoro 17 godina, a bivša srpska teniserka ovih dana u centru je pažnje zbog priča koje, nažalost, nemaju veze sa sportom.

Nakon što su nemački mediji objavili da se Ana i njen supruga Bastijan Švajnštajger razvode, sve oči ponovo su uprte u nju.

Kako je pukla ljubav Ane i Švajnija?!

Priče o krahu ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera traju danima, a nemači mediji istakli su kako je za sve kriva Švajnijeva koleginica Ester Sedlaček koja je čak i trudna.

Ester i Švajni su sa sami dali povoda za razne komentare jer su imali nekoliko "spornih" izjava u programu uživo. Već svi dobro znaju Bastijanov poziv atraktivnoj voditeljki da provedu vikend zajedno.

Privatni život Ester Sedlaček je prava misterija. Poznato je da je ona u braku, ali ne i sa kim. U maju 2019. godine je dobila ćerku, a dve godine kasnije i sina. Sada je po treću put u "drugom stanju".

Takođe, ponašanje Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović koji su rešili da skinu svoje burme i tako se pojavljuju u javnosti podgrejale su sumnje o razvodu i kraju ljubavi.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Autor: Jovana Nerić