Raspravlja se sam sa sobom, bori se da ne zaplače: Pojavio se čudan snimak Kristijana Ronalda sa terena (VIDEO)

Kristijano Ronaldo ponovo je doživeo bolan udarac – njegov Al Nasr eliminisan je u polufinalu AFC Lige šampiona i tako ostao bez šanse za najvažniji trofej u sezoni. Saudijski gigant je poražen od japanskog Kavasakija rezultatom 3:2, uprkos tome što je dominirao u posedu lopte (75 odsto) i imao čak 21 šut.

Na terenu su bili Ronaldo, Sadio Mane, bivši napadač Aston Vile Džon Duran... ali to nije bilo dovoljno protiv "autsajdera" iz Japana.

Ovaj poraz znači da će Al Nasr sezonu gotovo sigurno završiti bez ijednog trofeja – treći su u ligi, ispali su iz Kupa kralja, a sada i iz azijske Lige šampiona.

Ronaldo, koji je u decembru 2022. došao iz Mančester junajteda, osvojio je do sada samo jedan trofej – Arapski klupski šampionat, i to osam meseci po dolasku. Sa 97 golova na 108 utakmica, učinak je impresivan, ali trofeji mu konstantno izmiču.

