TRAGEDIJA U AMERICI! Dugogodišnji agent zvezde Denvera ispao iz golf vozila i preminuo! (VIDEO)

Džef Sperbek (62), dugogodišnji agent, poslovni partner i blizak prijatelj legendarnog asa Denver Bronksa, Džon Elvej, preminuo je nakon pada iz golf vozila kojim je upravljao slavni kvoterbek Denvera.

Incident se dogodio u subotu u zatvorenoj golf zajednici u južnoj Kaliforniji gde Elvej poseduje kuću.

Nesrećni Sperbek preminu je u sredu u bolnici u Palm Springsu.

Izvor blizak Džonu Elveju otkrio je za američke medije da je legendarni kvoterbek slomljen zbog tragedije koja se dogodila.

"I am absolutely devastated and heartbroken by the passing of my close friend, business partner and agent Jeff Sperbeck. There are no words to truly express the profound sadness I feel with the sudden loss of someone who has meant so much to me. My…