Gajić: Sportsko društvo Radnički apsolutno zaslužuje da dobije prelepu dvoranu (FOTO)

Ministar sporta u Vladi Srbije Zoran Gajić obišao je danas radove na izgradnji nove multifunkcionalne dvorane Sportskog društva Radnički i poručio da je država uložila ogroman novac da bi najstarije sportsko društvo u Srbiji moglo da se u budućnosti samofinansira od korišćenja nove dvorane.

Gajić je na Međunarodni praznik rada obišao radove, koji ne staju čak ni na praznik.

"Vidim da se vredno radi, čak i danas. I mogu da kažem da će veoma biti korisno kad se sve završi, pre svega za sport u gradu Beogradu, naravno i za kompletan srpski sport, jer poznato je da je sportsko društvo Radnički jedno od najstarijih sportskih društava uopšte na zemaljskoj kugli. A znamo da je starije od sportskog društva Crvena zvezda i Partizan i apsolutno zaslužuje da dobije ovako nešto. I nije to samo zasluga, to je i veoma velika korist za razvoj profesionalnog, amaterskog, školskog sporta i masovnog sporta, rekreativnog vežbanja za ovaj deo grada Beograda", rekao je Gajić na gradilištu dvorane.

Multifunkcionalna sportska dvorana imaće u glavnoj hali kapacitet 1.025 mesta, gde će biti moguće održavanje košarkaških, rukometnih i odbojkaških utakmica. Nova hala imaće i niz manjih sala, za futsal i razne borilačke sportove, kao i sale koje će moći da iznajmljuju sportisti rekreativci.

"Ono što je mene posebno interesovalo u razgovoru sa ljudima koji vode SD Radnički, to je šta će raditi dan posle kad dobiju ključeve i kad se sve ovo završi, a očigledno je da će se to jako brzo završiti najkasnije do kraja godine, i kad oni dobiju taj zadatak da rukovode ovim veličanstvenim centrom", dodao je Gajić.

Ministar je istakao da je država uložila ogroman novac u izgradnju nove dvorane.

"Već sad se vidi da će to biti zaista i funkcionalno i estetski kako treba, kako će to funkcionisati i kako će uspeti da obezbede finansiranje svega toga, s obzirom da je država uložila ogroman novac, a koliko sam shvatio, oni su se obavezali da eksploatacijom ovakvog centra dođu do nivoa samofinansiranja. Mislim da ljudima koji rukovode sportskim društvom Radnički i svim sekcijama u sportskom društvu predstoji im izuzetno ozbiljan zadatak za koji sam ja ubeđen, poznavajući te ljude, da će ga ispuniti, da obezbede samofinansiranje, jer su dobili na poklon ovakav centar. Njihovo je da obezbede tekuće održavanje i finansiranje svega potrebnog da bi mladi sportisti, pa čak i stariji od 7 do 77 godina, mogli od jutra do mraka ovde da vežbaju, igraju utakmice itd", zaključio je Gajić.

Domaćin Gajiću na gradilištu dvorane bila je Stanka Pejović, generalni sekretar SD Radnički.

"Ministar je rekao da ulažemo u istoriju, a ja kažem da smo mi već istorija. Jako sam ponosna na sve ljude koji su doprineli da bude realizovan ovaj projekat, koji će napokon biti kuća svih sportista Sportskog društva Radničkog, ali i za ostalo građanstvo", izjavila je Pejović.

Nikola Ivanjac, šef gradilišta, objasnio je kako napreduju radovi.

"Što se tiče trenutnog stanja na gradilištu, objekat je podeljen u tri lamele. Radovi na lameli A, gde je završena armirano-betonska konstrukcija, završeni su zidarski radovi, u toku su radovi na instalacijama i postavljanje čelične krovne konstrukcije. Što se tiče lamele B, planirano je da armirano-betonska konstrukcija bude gotova u skladu sa našim dinamičkim planom do kraja juna ove godine. Takođe su u toku radovi na zidanju, malterisanju, instalaterski radovi na pozicijama slabih struja, jakih struja, mašinskih instalacija. Na lameli C, koja je srce ovog objekta i gde se nalazi sportska dvorana, sa tri podzemne garaže, trenutno se izvode radovi na armirano-betonskim monolitnim tribinama i na obodnim zidovima sportske dvorane. Planirano je da se radovi na konstrukciji završe do kraja jula ove godine, što se tiče lamele C, što je u skladu sa dinamikom", objasnio je Ivanjac.

Autor: Jovana Nerić