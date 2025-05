NE POMIŠLJA NA KRAJ! Đoković: I dalje ne osećam da mi je dovoljno tenisa

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rekao je da i dalje ne pomišlja na kraj karijere iako će uskoro napuniti 38 godina.

Đoković je dao veliki intervju za majsko izdanje magazina "Biznis traveler" (businesstravelerusa) u kom je pričao i o trenutnoj lošoj formi.

"Očigledno je da mi je danas teško da postignem rezultate koje sam imao kad sam bio u najboljoj formi. To ne znači da to nikad više neću moći da uradim. Ali ta veličina menja svoj oblik, a to je zato što si drugačija osoba na godišnjem, mesečnom, nedeljnom nivou", rekao je Đoković.

Novinar koji je vodio intervju rekao je Srbinu da bi "bilo glupo kladiti se protiv Đokovićeve pobede na tom 100. turniru, ili čak rekordnom 25. grend slem turniru.

"Tenis je sport gde je potrebno negovati mentalitet da nikad nije dovoljno. Jer kad je dovoljno, onda je zaista dovoljno i morate da ostavite reket po strani. A ja i dalje ne osećam da mi je dovoljno", zaključio je Đoković.

Srpski teniser je rekorder sa 24 grend slem titule, osvojio je ukupno 99. ATP turnira u karijeri, a prošle godine je postao olimpijski šampion u Parizu.

Đoković je posle dva vezana poraza u prvim mečevima na mastersima u Monte Karlu i Madridu otkazao učešće na mastersu u Rimu, ali se očekuje da se vrati na terene na Rolan Garosu, grend slemu koji je osvajao tri puta.

