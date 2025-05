Lebron Džejms ne planira da ide u penziju?! Želi da zaigra zajedno u timu i sa drugim sinom

Iako je posle šokantne eliminacije Los Anđeles Lejkersa od Minesote u prvoj rundi počela da se poteže priča da je vreme za penziju za Lebrona Džejmsa, do toga, ipak neće doći, barem ne sledeće sezone, ako je verovati iskusnom insajderu ESPN-a, Šamsu Čaraniji.

Lebron nije hteo ovog jutra da priča o svojoj budućnosti u razgovoru sa novinarima, što je donekle i jasno, jer je doživeo neprijatan poraz, ali kako navodi novinar ESPN-a, nema indikacija da će se on još povlačiti sa košarkaškog terena.

Ono na šta Lebron zapravo cilja jeste da pored Bronija, zajedno zaigra u timu i sa svojim drugim sinom, Brajsom, koji će biti spreman za Draft u 2026. godini.

"There's no expectation for LeBron James to retire..



