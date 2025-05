GLEDAĆEMO MAJSTORICU: Jokić se 'ugasio' u drugom poluvremenu, Bogdanovi Klipersi srušili Denver

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su pred svojim navijačima Denver u šestom meču prve runde plej-ofa rezultatom 111:105 i tako izjednačili rezultat u seriji - 3:3.

Pobednika ove izuzetno uzbudljive serije dobićemo posle majstorice koja će se odigrati u Denverovoj "Bol Areni".

Nakon izuzetno uzbudljivog prvog poluvremena, viđena je potpuna dominacija domaćina u nastavku meča. Potpuno se raspala igra Denvera u drugom poluvremenu. Klipersi su sjajnom igrom u trećoj deonici stekli ogromnu prednost, pokušao je Denver da se vrati u poslednjem periodu igre, ali je tim iz LA imao spreman odgovor na sve. Odbili su nalete gostiju i rutinski priveli utakmicu kraju.

Posle sjajnog izdanja u prvom poluvremenu, najbolji igrač na planeti Nikola Jokić potpuno se ugasio u nastavku. Bio je najefikasniji u ekipi Denvera sa 25 postignutih poena, ali samo pet ubacio je u drugom delu meča. Šutirao je 11/22 iz igre, a ubacio je i dve trojke iz četiri pokušaja. Uz 25 postignutih poena imao je i sedam skokova i osam asistencija.

Na drugoj strani, blistali su Džejms Harden i Kavaj Lenard. Harden je bio najefikasniji sa 28 poena i osam asistencija, Lenard je zabeležio dabl-dabl, imao je 27 poena, 10 skokova i pet asistencija, a sjajan je bio i Norman Pauel koji je meč završio sa 24 postignuta poena.

Iskusni Francuz Nikolas Batum nije imao impresivan poenterski učinak (6p) ali je bio jedna od ključnih figura u trijumfu Klipersa.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović imao je skroman učinak, za 19 i po minuta igre zabeležio je šest poena, tri skoka i jednu ukradenu loptu.

