HOROR! Brutalno prebijen mladi srpski sudija: Krvnička scena - zadobio teške telesne povrede

Uznemirujuće i užasne vesti stižu sa fudbalske utakmice u Srbiji. Mladi srpski arbitar N. M. (2008. godište) brutalno je napadnut i pretučen 30. aprila, na meču Lige mlađih kadeta između Lokomotive i Trudbenika.

Sam čin se dogodio od strane domaćeg fudbalera, prilikom čega je sudija dobio teške telesne povrede.

Igrao se 41. minut kada je N. M na signalizaciju pomoćnika svirao kazneni udarac za Trudbenik pri rezultatu (1:0), nakon čega su igrači kluba s Zvezdare izjednačili.

Ovo se nikako nije svidelo fudbaleru N.R (2009), koji je za početak prvo ušao u verbalnu raspravu sa glavnim sudijom zbog čega je i dobio žuti karton. On se tu nije zaustavio već je počeo da preti N. M. i da mu se unosi u lice s prstom, a glavni sudija morao je da mu pokaže drugi žuti karton, čime ga je poslao u svlačionicu.

Nemanja je krenuo da zapisuje u svoju belešku broj igrača, a onda mu je sa leđa prišao pomenuti fudbaler i žestoko je zamahnuo rukom ka sudiji. On je snažno udario sudiju u predelu nosa, prilikom čega mu je naneo teške povrede, kao i sam prelom nosa i obilno krvarenje, dok se fudbaler udaljio sa terena. U pomoć su mu odmah pritrčale kolege, kao i doktor i treneri obe ekipe.

Sudija N. M., je u razgovoru za medije otkrio sve detalje ovog napada, a sam arbitar je i dalje u šoku.

- Incident se dogodio u 41. minutu pred sam kraj prvog dela igre, kada mi je pomoćni sudija Ognjen signalizirao kazneni udarac. Ja sam ga dosudio, a fudbaler N.R mi je sve vreme dobacivao i vređao, rekavši: "Kakav penal, kakav penal! J....u ti mater za ovo!". Ja sam ga prvo zamolio bez toga, međutim on se tu nije zaustavio, nakon čega sam mu pokazao žuti. On je tad krenuo da mi se unosi u facu i da mi pokazuje prstom gde je opet ponovio:" J.... ti mater, posle utakmice", nakon čega sam mu pokazao drugu žuti karton pa crveni. Krenuo sam da upišem broj igrača, video sam kraičkom oka s leđa, kako je uhvatio veliki zalet, osetio sam jak udarac i tom prilikom mi je polomio nos. U tom trenutku nisam znao gde se nalazim, gledam okolo, bio sam u velikom šoku, krv na sve strane, tada mi je odmah prišao pomoćnik i mi smo se zaputili ka klupi. Posle čega smo ušli u svlačionicu, gde sam dao izjavu za policiju. Nakon čega sam otišao u bolnicu. Polomljen mi je nos, sad me očekuje kontrola, videćemo da li treba operacija - istakao je N. M.

Pomoćni sudija O. B. (2006), koji je signalizirao kazneni udarac, takođe ne može da veruje šta se dogodilo i u velikom je šoku.

- Utakmica je bila mirna i kretala se u normalnom toku, obe ekipe su bile mirne. U 41. minutu dolazi do kontakta u šesnaestercu, posle čega sam signalizirao kazneni udarac. N. M. mi je odmah prišao i zahvalio se na pomoći. Trudbenik je tada izjednačio na 1:1, ja sam krenuo na svoju poziciju. Video sam da su ušli u raspravu i da ga je sudija upozorio sa žutim da prekine da priča i da se udalji. Fudbaler je nastavio da se kreće oko njega, da mu dobacije i počeo je da mu preti sa prstom ispred lice. N. M. je tada njemu pokazao drugi žiti karton, pa crveni i uputio ga je van terena. Bacio sam pogled ka prvom pomoćnom, kad sam vratio pogled, video sam kako je N.R napuštao teren, a onda se naglo okrenuo i zatrčao ka glavnom i sa snažnim udarcem ga udario u lice. Odmah sam utrčao u teren da ih razdvojim, tada je fudbaler krenuo da beži sa terena i da se udaljava. Tada sam prišao Nemanji i kako je okrenuo lice ka meni, njemu je nos bio pocepan na jednom delu, obilno je krvario... Doktor je odmah došao i napustili smo teren, gde smo sačekali policiju. I dalje ne mogu da verujem da se to desilo posle moje odluke - istakao je pomoćni sudija.

Nakon samog incidenta u šoku su bili i sami fudbaleri obe ekipe. Utakmica je za sada registrovana 1:1, a ostaje da se sačeka odluka saveza kao i same sankcija za fudbalera. U ceo postupak upućena je i policija.

Autor: S.M.