ŠOK U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Mitar i Sergej ostali bez trenera

Al Hilal prekinuo je saradnju sa iskusnim portugalskim fudbalskim stručnjakom Žoržom Žesusom.

"Upravni odbor Al Hilala postigao je dogovor sa portugalskim trenerom prve ekipe Žoržom Žesusom o raskidu ugovora između dve strane", objavio je saudijski klub na društvenim mrežama.

Ulogu trenera u ekipi za koju nastupaju srpski fudbaleri Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić privremeno će preuzeti klupska legenda Mohamed Al Šalhub.

Žesus je vodio Al Hilal od jula 2023. godine. Tim je pod njegovim vođstvo osvojio Pro ligu, King kup i Superkup, a uspeo je i da napravi rekordnu seriju od 34 vezana trijumfa.

