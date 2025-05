ŠTA SE DEŠAVA SA ALKARAZOM? Pojavile se nove informacije, poznato da li će Španac igrati u Rimu (FOTO)

Karlos Alkaraz će najverovatnije igrati na Mastersu u Rimu.

Treći teniser sveta je doživeo povredu u finalu Barselone zbog koje se potom povukao sa turnira u Madridu, a bio je pod velikim znakom pitanja za nastup u glavnom gradu Italije, pa čak i za Rolan Garos.

Ipak, deluje da povreda nije ozbiljnije prirode i da čemo Španca gledati na terenima "Foro Italika".

Kako prenosi "Marka", Alkaraz se oseća dobro i planira da već u ponedeljak bude u Rimu. Podsetimo, glavni žreb kreće u sredu, a Španac je slobodan u prvom kolu.

Look who's back! 👀🤩



Carlos Alcaraz hits the practice courts — getting ready for Rome, though his participation is still not officially confirmed! 💪



📸 Credits: @juan202193 on IG#CarlosAlcaraz #Tennis pic.twitter.com/MuBoROEibB