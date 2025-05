Jokić ponovo ispisao istorijske knjige NBA lige, samo je Lebron ispred njega

Košarkaši Denver Nagetsa plasirali su se u narednu rundu NBA plej-ofa, pošto su u "majstorici", počistili Los Anđeles Kliperse sa 120:101.

Ponovo je Nikola Jokić bio jedan od istaknutijih na terenu, sa 16 poena, 10 skokova i osam asistencija, a uspeo je Somborac i da se upiše u istoriju NBA lige, po ko zna koji put.

Naime, Jokić je u ovoj plej-of seriji predvodio svoj tim po poenima, skokovima i asistencijama, a ukupno deveti put u karijeri, čime je dospeo na drugo mesto liste.

Jokic just led his team in points, rebounds and assists in a playoff series for the NINTH time in his career 🃏🔥



That is second-most all-time, trailing only LeBron James. pic.twitter.com/PoTtM1AEPP