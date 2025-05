Neverovatna odluka klinca kog porede sa Jokićem! Miško Ražnatović se javio i iznenadio sve ljubitelje košarke

Košarkaši Mege ove nedelje igraju poslednji meč u ligaškom delu sezone u ABA ligi, očekuje ih duel protiv Partizana koji je revijalnog karaktera. Već znaju i jedni i drugi svoje pozicije, Mega će u plej-ofu na Budućnost, a Partizan na Spartak.

Zbog toga se očekuje da još mlade snage na obe strane, koje do sada nisu imale priliku da zaigraju u velikom obimu, dobiju šansu. Za Megu je doduše svakako tim klinaca izvukao kampanju, na čelu sa Bogoljubom Markovićem.

Upravo je krilni centar verovatno jedini legitimni kandidat za nagradu za najboljeg mladog igrača regiona, ali i jedini predstavnik Srbije na NBA Draftu 2025. On ipak neće učsetvovati na jednom od najvažnijih događaja pred lutriju.

Prvi čovek Mege i njegov agent Miško Ražnatović se javio na društvenim mrežama i objavio da će Bogoljub Marković igrat plej-of ABA lige!

Bogoljub Markovic is forced to miss Nba draft combine 2025 in Chicago!

The team he plays for, Mega Superbet, has big ambitions in the ABA playoffs, and Marković, will not be able to leave the team. The first round of the ABA League playoffs will take place between 11 and 20 May!