Tragedija u svetu sporta: Hrvatski borac stradao u Australiji

Tragedija je pogodila australijsku scenu borilačkih veština kada su Luka Marko Prša (21) i Sami Adnan (22), talentovani sportisti iz Adelejd Hils, poginuli u saobraćajnoj nesreći blizu Pičtauna, dok su se vraćali sa treninga.

Njihov automobil je sleteo sa puta i udario u drvo, a oboje su poginuli na licu mesta, što je izazvalo šok i tugu među prijateljima, porodicom i sportskom zajednicom.

Luka, čije su hrvatske korene on i njegova porodica često isticali, viđen je kao buduća zvezda rvanja, dok je Sami bio poznat kao posvećeni sportista i stub lokalne zajednice.

- To su bila djeca koja su birala ispravan put. Bila su to djeca s vizijom, s karakterom. Djeca koja su ostajala čista i koja su sanjala veliko. Bili su to budući šampioni, ne samo u sportu, već i u životu. Potpuno smo shrvani viješću o gubitku Lukea i Samija. Dvojica nevjerojatno talentiranih sportaša oduzeta su nam prerano. Naša ljubav i misli su s njihovim obiteljima i prijateljima.

Autor: Marija Radić