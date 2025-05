POBEDA NAGETSA U POSLEDNJIM SEKUNDAMA: Pogledajte ludu završnicu meča Oklahoma - Denver (VIDEO)

Trojkom iskusnog Erona Gordona u poslednjim sekundama meča Denver Nagetsi stigli su do trijuma na startu polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

Denver je posle velikog preokreta savladao na gostovanju Oklahomu rezultatom 121:119 i tako poveo sa 1:0 u seriji.

Jokić je sjajno igrom u poslednjoj deonici vratio Denver iz mrtvih, a važan trijumf Nagetsima doneo je sjajni Gordon trojkom u poslednjim sekundama meča.

Pogledajte ludu završnicu ove fantastične utakmice:

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA