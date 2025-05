KOŠARKAŠICE PARTIZANA IMAJU NOVOG TRENERA Popov predvodi crno-bele

Novi trener KŽK Partizan je Miroslav Popov. Iskusni stručnjak bogatog CV-ija, nekadašnji selektor košarkašica Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, u dosadašnjoj karijeri radio je u Rumuniji, Italiji, Kini i BiH, dok je najveći deo karijere proveo u Hemofarmu.

U Vršcu je najpre radio kao pomoćni trener, a kasnije je, u tri navrata, predvodio klub sa kojim se tri puta radovao šampionskoj tituli i četiri puta trofeju nacionalnog kupa.

Kada je reč o muškim timovima, Popov je trenirao Lavove iz Vršca, kao i Leotar iz Trebinja.

Takođe, 67-godišnji Vrščanin je bio šampion CEWL sa Alba Julijom (Rumunija) 2014. i 2016. Ostalo je zabeleženo i da je sa Hemofarmom u sezoni 2010/2011 imao 30 pobeda zaredom u regularnom delu šampionata, kada je njegov tim i u prvenstvu i u Kupu Srbije igrao finale.

Košarkašicama Partizana je u nedavno završenoj sezoni Prve ženske lige Srbije zamalo izmakao plej-of. Do poslednjeg kola crno-bele su bile u igri za završnicu šampionata, ali je ona izostala. Malo je falilo i u borbi za trofej nacionalnog kupa, gde su crno-bele stigle do finala. Takmičenje u WABA ligi devojke iz Humske završile su kao petoplasirane.

Uprava kluba, na čelu sa prvim čovekom Stevicom Kujundžićem, koja je u Humsku stigla početkom decembra već pravi planove za naredni šampionat, a u “renoviranje” tima krenulo se od trenera.

- Zahvalio bih se prethodnom stručnom štabu, Miljani Bojović i njenoj pomoćnici Radi Vidović na trudu, radu i zalaganju. Izvukli su trenutni maksimum ekipe. U narednoj sezoni ekipu će sa klupe predvoditi Miroslav Popov, iskusni stručnjak, koji ima rezultate, ali i bogato iskustvo u radu sa mladim igračicama, tako da verujemo da je upravo on dobitna kombinacija za Partizan – u prvi mah će predsednik KŽK Partizan, Stevica Kujundžić.

Trofej je ove godine izmakao, ali u Humskoj veruju da sledeće to neće biti slučaj.

- Naš cilj su titule, da se u svakoj utakmici ide na pobedu. Maksimalno motivisano, uz kvalitetna pojačanja i jaku želju dočekaćemo narednu sezonu. Nadamo se da će već u njoj stići prvi plodovi našeg rada. Uskoro ćemo obelodaniti i imena igračica koje će u budućnosti nositi crno-beli dres. Trenutno smo u pregovorima oko kontrolnih utakmica pred start novog šampionata, odnosno pravimo plan priprema. Uveliko se radi na svim poljima – poručuje agilni predsednik kluba Stevica Kujundžić.

Ono što je izvesno, ulogu sportskog direktora KŽK Partizan i dalje će obavljati Bojana Janković, dok će mesto direktora i ubuduće biti povereno Srbobranu Filipoviću.

KO JE NOVI TRENER CRNO-BELIH GRACIJA

Bogat CV

Miroslav Popov bio je glavni trener juniorske i seniorske ženske selekcije Jugoslavije (1997/1998). Sa Jugoslavijom, odnosno Srbijom i Crnom Gorom, kao selektor bio je peti na EP 2001. i 12. na SP 2002.

Značajan trag ostavio je u Rumuniji, ne samo na klupskom, već i na reprezentativnom planu. Od 2015. do 2017. bio je selektor Rumunki, a 2017. i tehnički koordinator svih mlađih selekcije u Razvojnom centru Rumunske košarkaške federacije, trener ženske selekcije do 16 godina koja je na EURO U16 bila šesta. Prošle godine bio je glavni trener ženske reprezentacije Rumunki do 18 godina.

Autor: Marija Radić