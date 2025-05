NOVAKU JE BOLJE DA NE IGRA NA ROLAN GAROSU: Poznati trener brutalan prema najboljem teniseru svih vremena

Patrik Muratoglu oduvek je u svetu tenisa slovio za stručnjaka čija reč ima težinu. Iza njega su rezultati, a njegove analize se pomno slušaju i prepričavaju.

U videu objavljenom na Instagram stranici, Patrik Muratoglu se osvrnuo na razočaravajuće igre Novaka Đokovića na šljaci pre njegovog povlačenja sa mastersa u Rimu, koji počinje 7. maja.

Francuski trener Patrik Muratoglu izneo je svoje razmišljanje kada je Novak Đoković u pitanju, pred drugi grend slem u sezoni Rolan Garos.

- Bio sam veoma iznenađen kada sam video Novaka Đokovića kako igra u Monte Karlu, a zatim i u Madridu. Za momka poput njega, ako ne želi da igra, ako nema motivaciju, mislim da ne bi trebalo da igra, jer nije ni izgledao kao da pokušava da pobedi. Pitanje je zašto je igrao u to vreme. Ne razumem. To je pitanje motivacije. To govorim već dugo vremena - rekao je Patrik Muratoglu, nekadašnji trener Serene Vilijams i nastavio:

- Nakon njegove sjajne sezone (2023) i prošle godine koja je bila daleko od njegovog nivoa, sa izuzetkom Olimpijskih igara, bilo je očigledno da mu je potreban cilj da se fokusira i motiviše. Pravo pitanje je da li će biti u stanju da igra mečeve i da se pripremi za događaj važan kao što je grend slem. Ništa ne zamenjuje mečeve, naravno, ne mora da igra mnogo. Ali mora da igra nekoliko koje će osvojiti sa pravim načinom razmišljanja, a pomisliti da će otići na grend slem i da će se sve odjednom složiti, to je veliko kockanje. Pitam se...

Ovogodišnji Rolan Garos počinje 25. maja i trajaće do 8. juna. Novak Đoković tri puta je osvajao Rolan Garos (2016, 2021. i 2023). Poslednji turnir na kojem je najbolji srpski teniser trijumfovao, bio je na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je savladao Karlosa Alkaraza (7:6 (7:3) i 7:6 (7:2)) i osvojio zlatnu medalju.

Prošle godine, Novak Đoković na Rolan Garosu morao je da se povuče, zbog povrede kolena. Posle isrcpljujuče pobede nad Argentincem Fransiskom Serundolom (3:2) Srbin se plasirao u četvrtfinale, međutim nije igrao meč protiv Kaspera Ruda. Pre toga, pobedio je Francuza Pjera Iga Erbera, Španca Roberta Karbaljesa Baenu i Italijana Lorenca Muzetija.

Autor: Iva Besarabić