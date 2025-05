CEO SVET IM SE SMEJE: Navijači Intera izašli pre kraja ludog meča sa Barselonom, ovo se desilo kada su hteli da se vrate na tribinu (VIDEO)

Inter i Barselona priredili su istinski spektakl u polufinalu Lige šampiona, ali pojedini navijači italijanskog kluba koji su bili na utakmici - nisu mogli da vide kraj neverovatnog revanša. I to samo zato što im je nedostajalo vere.

Podsetimo, domaći "nerazuri" su se plasirali u finale najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja, jer su u utorak u Milanu posle produžetaka pobedili goste iz Španije rezultatom 4:3 (ukupno je bilo 7:6!).

Prva utakmica u Barseloni završena je nerešeno - 3:3, a istim rezultatom okonačn je osnovni deo meča u "gradu mode".

Ali, kada je Barsa, koja je u revanšu gubila sa 2:0, preokrenula na 2:3, pojedini Interovi navijači rešili su da napuste stadion, ubeđeni da je sve gotovo.

"Uostalom, počela je i sudijska nadoknada vremena", bili su ubeđeni da je vreme da izbegnu gužvu i pre više desetina hiljada gledalaca stignu gde su se uputili.

A onda su čuli erupciju oduševljenja iza sebe.



Jer, Inter je u toj sudijskoj nadoknadi vremena dao gol za 3:3, izborivši dodatnih dva puta po 15 minuta igre.

Oni "tifozi" nerazura, koji su izašli napolje, molili su obezbeđenje da ih pusti nazad.

Pokazivali su i karte, tvrdili da imaju pravo, jer, eto, oni su stvarno bili na utakmici dok sa nje prevremeno nisu izašli, ali...

Uzalud.

Redari su rešili da "kazne" to neverovanje u sopstvene ljubimce, objasnivši pomenutm navijačima da na stadion mogu da uđu samo oni koji imaju cele, "nepocepane" karte.



Evo video snimka kako je sve to izgledalo:



Inter fans left the San Siro at 3-2 down. Now they're trying to get back in!!



ABSOLUTELY EMBARRASSING 🤣 pic.twitter.com/hwBSkC2QGP