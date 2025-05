Naša Olga gazi svuda! Danilović izbacila osvajačicu 10 Grend slem titula i prošla dalje u Rimu!

Bravo, bravo, bravo! Olga Danilović je na startu turnira u Rimu upisala ogroman preokret porazišvi Čehinju Katerinu Sinjakovu sa 2-1 (3:6, 6:4, 6:4) i tako prošla u drugo kolo drugog uzastopnog Mastersa, ovog puta u Rimu.

Kako to obično biva u konkurenciji dama, meč je obilovao brejkovima i šansama za iste, na kraju su dame na terenu provele preko 160 minuta, ali je Srpkinja nekako uspela da dođe do pobede. I to protiv osvajačice 10 Grend slem titula, doduše u dubl konkurenciji. Ove godine je slavila već u Australiji...

U singlu Sinjakova nikad nije bila bolja od 27. mesta, ali je i to više od najboljeg renkinga Olge, koja sada uživa u svojim najboljim danima na 33. mestu.

U prvom setu Danilovićeva je brejk pretrpljen u drugom gemu, vratila u trećem, ali u osmom opet popustila. Drugi set je posebno bio "paklen".

Od vođstva od 2:0, Olga je rivalki dozvolila da povede 4:3 i suočila se sa maltene bezizlaznom situacijom. Ipak, izjednačila je odmah na 4:4, zatim vezala dodatna dva gema i poravnala.

Treći set je posebno bio za slom živaca njenih navijača, pošto je Srpkinja imala vođstva od 2:0 i 5:3 i tada ispuštala veliki plus, ali je treći put oduzela servis u desetom gemu i na kraju glasno proslavila pobedu!

Danilovićeva će u drugom kolu igrati protiv osme nositeljke Ćinven Dženg iz Kine.

Autor: Jovana Nerić