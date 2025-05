MILOJEVIĆ POSLE PLASMANA U FINALE KUPA: Zadnja linija nam je takva kakva jeste, ali je cilj ostvaren

Milojević je rekao da je zamisao bila da na ovoj utakmici odmori nekoliko igrača.

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da je njegova ekipa, uprkos greškama defanzivnih igrača, uspela da pobedom u večerašnjoj utakmici protiv Napretka ostvari cilj plasmana u finale Kupa Srbije.

"Ono o čemu smo pričali pre utakmice, to nam se dešava po ko zna koji put. Zadnja linija nam je takva kakva jeste, to su mladi igrači, na greškama se uči. Nisam to želeo da se desi danas, bio je veliki ulog. Cilj je ostvaren, idemo u finale i želimo taj trofej više nego išta", naveo je Milojević.

Crvena zvezda se plasirala u finale Kupa Srbije, pošto je večeras u polufinalu, na svom terenu u Beogradu, pobedila Napredak iz Kruševca 4:2.

"Mi smo svesno pred ovu utakmicu želeli da osvežimo neke igrače, poput (Timija Maksa) Elšnika, (Ebenezera) Anana i Andrije (Maksimovića), koji je zadobio jedan udarac. U poluvremenu nas je malo poremetila povreda (Nemanje) Radonjića", kazao je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda će u finalu Kupa Srbije, koje je na programu 22. maja u Zaječaru, igrati protiv Vojvodine, koja je u polufinalu pobedila TSC 2:0.

"Idemo da se odmorimo i spremimo za utakmicu protiv Vojvodine. ;Vojvodina je dobra ekipa, kao i TSC. Nadam se da ćemo videti lepo finale na lepom stadionu. Ima još mnogo utakmica do finala", izjavio je Milojević.



Autor: Jovana Nerić