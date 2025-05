DEBAKL I POTPUNI RASPAD JOKIĆEVOG DENVERA: Surova Oklahoma brutalno ponizila Nagetse, Nikola ISKLJUČEN! Nervozni Srbin će ovu bruku dugo pamtiti!

Očajnih 6/16 imao je iz igre nervozni Jokić, koji je u finišu treće deonice iskuljučen zbog šest napravljenih faulova.

Košarkaši Denvera doživeli su neviđen debakl u drugom meču polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Oklahoma je izjednačila na 1:1 u seriji pošto je u "Pejkom centru" ubedljivo savladala Nagetse rezultatom 149:106.

Pokazali su Tanderi na ovom meču zašto ih mnogi smatraju glavnim favoritima za titulu. Nakon šokantnog poraza na startu polufinalne serije, usledio je žestok odogovor najboljeg tima u ligi ove sezone.

Posle veličanstvenog trijmfa u prvom meču, Nagetsi su odigrali najgori meč u sezoni. Ni najbolji igrač na planeti nije mogao da pomogne da izbegnu katastrofu. Nažalost, i Nikola Jokić se utopio u sivilo svoje ekipe. Ništa mu nije išlo od ruke, šutirao je 6/16 iz igre (2/4 za tri poena) - za njegove standarde očajnih 37,5 odsto, imao je čak šest izgubljenih lopti i zbog šest napravljenih faulova završio je meč već u finišu treće deonice. U utakmici za zaborav imao je 17 poena, osam skokova i šest asistencija.

Nikola Jokic fouled out in the 3rd quarter 😅 pic.twitter.com/zh6Cbmd4iI