DA LI JE NIKOLA JOKIĆ NAMERNO ZARADIO ISKLJUČENJE? Posle epske blamaže trener Denvera izašao pred novinare, pa progovorio o Srbinu!

Pravu katastrofu doživeli su Denver Nagetsi u drugom meču polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

Oklahoma je u svom "Pejkom centru" brutalno ponizila ekipu iz Kolorada. Slavili su Tanderi rezultatom 149:106 i tako stigli do izjednačenja u seriji - 1:1.

Najbolji igrač na planeti, Nikola Jokić, bio je neprepoznatljiv na ovom meču. Potpuno se utopio u sivilo svog tima - ništa mu nije polazilo za rukom. Očajno je šutirao iz igre 6/16, gubio lopte i na kraju zaradio isključenje zbog šest ličnih grešaka, čak četiri u napadu.



Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon debakla, trener Nagetsa Dejvid Adelman iskritikovao je svoje igrače.

