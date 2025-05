NOVINARI 'REŠETALI' JOKIĆA POSLE EPSKE BLAMAŽE DENVERA! Srbin bez dlake na jeziku o klinču sa sudijama: Valjda mogu da postavim pitanje?!

Somborac izašao pred novinare posle teškog debakla Nagetsa u drugom meču polufinalne serije.

Istorijsku blamažu doživeli su Jokićevi Denver Nagetsi u drugom meču polufinala Zapadne konferencije NBA lige. Oklahoma je izjednačila u seriji 1:1, pošto je pred svojim navijačima deklasirala tim iz Kolorada rezultatom 149:106.

Najbolji igrač na planeti, Nikola Jokić, prikazao je jednu od najlošijih partija u NBA karijeri.

Jeste ubacio 17 poena i uz Vestbruka bio najefikasniji u ekipi Denvera, ali njegova igra bila je daleko od prepoznatljivog nivoa.

Gotovo ništa nije bio u stanju da uradi na terenu. Promašivao je šuteve, gubio lopte, a na kraju i živce - pa je u finišu treće deonice zbog šest faulova morao da napusti teren.



Nakon meča izašao je pred novinare i otvoreno govorio o katastrofalnom izdanju svog tima i isključenju koje je zaradio.

Nikola nije bio raspoložen za priču, a pitanja novinara ređala su se kao na traci.

"Jedan tim je igrao večeras. Bili su agresivni, bili su jednostavno mnogo mnogo bolji od nas i zato je rezultat bio kakav je bio", rekao je Jokić.

Osvrnuo se i na rad novog trenera Dejvida Adelmana.

"Radi kako treba. Nije njegova krivica, svačija je krivica, i njegova delom, ali kolektivno kao grupa moramo da budemo bolji. Da nađemo način da se vratimo."

Ekipa mora da izvuče pouke iz ovog poraza, smatra Jokić

"Mislim da ne smemo da zaboravimo, treba da naučimo iz toga, da budemo mnogo bolji. Da vidimo gde pravimo greške, nismo bili agresivni. Ono što smo radili u prvom meču, nismo u drugom. Moramo da naučimo iz toga", rekao je Nikola.

Thunder are up a billion and immediately after the ball is dead Jokic goes to whine to the officials. Finally, the ref had had enough. pic.twitter.com/0rakDxSBRa