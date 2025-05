Isplivale cifre: Evo koliko je Zvezda zaradila od Lige šampiona

Evropski fudbalski velikani ove sezone Lige šampiona napunili su svoje kase, a najnoviji podaci UEFA koje prenosi Football Meets Data, pokazuju koliko je elitno klupsko takmičenje unosno.

Na vrhu liste zarada našao se Pari Sen Žermen (PSŽ), koji je zahvaljujući plasmanu u finale inkasirao impresivnih 137,9 miliona evra. Parižani su se dodatno "pojačali" sa 18,5 miliona osvojenih ulaskom u finale, što ih je učvrstilo na samom vrhu.

Na drugom mestu po prihodima našao se milanski Inter, koji će se upravo s PSŽ-om boriti za prestižni trofej.

