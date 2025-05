Bomba: Nikola Mirotić potpisuje za crveno-bele!

Jedno od najvećih imena na slobodnom tržištu ovog leta je sigurno Nikola Mirotić, košarkaš koji od prethodne sezone nastupa za Olimpiju Milano. Postojala su brojna nagađanja gde bi mogao da nastavi karijeru, a francuski novinar tvrdi da je sve gotovo i da će stići u Monako!

Mirotić je bio na korak od dolaska u Partizan pre dva leta, kada je odlučio da ode put Italije. Ubrzo je postao glavni igrač ekipe iz Milana, koja je dosta podbacila sa rezultatima u upravo te poslednje dve sezone.

Odlučio je Mirotić da napusti Milan, a Teo Kintar tvrdi da će on doći u Monako.

Inače, Mirotić je ove sezone imao prosek od 17.7 poena, 6.4 skoka i dve asistencije u Evroligi.

🚨 BREAKING NEWS: Euroleague star Nikola Mirotic has signed with AS Monaco. He averaged 17.7 points, 6.4 rebounds, and 2 assists on the European stage.