SRBIJA OSTALA BEZ ČUDA OD DETETA: Marko Zoran odjavio Orlove, a njegov izbor posebno boli! Ima samo 13 godina i cela Evropa se otima za njega

Mališan je rođen u glavnom gradu Španije u braku Srbina i Gruzijke.

Lista fudbalera srpskog porekla koji su rođeni u inostranstvu i izabrali druge reprezentacije, postala je duža.

Bojan Krkić, Miloš Kerkez, Aleksandar Pavlović, Stefan Bajčetić... samo su deo onih koji su izabrali druge selekcije. Ovom spisku se pridružio i 13-godišnji Marko Zoran Ivačković Todua.

Čudo od deteta koje ima samo 13 godina privlači pažnju najvećih evropskih klubova. Trenutno je član Atletika iz Madrida. Predviđa mu se blistava karijera i skauti koji prate mlade igrače ističu da je Zoran poseban talent.

Shodno tome mogao je da izabere Srbiju kao reprezentaciju za koju će nastupati, ali je on odabrao da igra za Gruziju.

🇬🇪A really interesting name has been called up for the Georgian U15's.



🇪🇸Atlético Madrid's Marco Zoran Ivačković Todua joins the squad taking on Latvia, Armenia & Uzbekistan.



Born and raised in Madrid in a Georgian-Serbian family.



Definitely worth a watch👀 pic.twitter.com/kwXhc3wFI0