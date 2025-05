ĐOKOVIĆ IZNENADIO PLANETU ODLUKOM! Svi su očekivali da se vrati na teren na Rolan Garosu, ali...

Najbolji teniser svih vremena će, neočekivano, zaigrati i pre Rolan Garosa.

Nakon ispadanja sa mastersa u MadriduĐoković je odlučio da propusti predstojeći u Rimu.

Očekivali su svi da će naredni meč Novak odigrati u Parizu, na drugom grend slemu u sezoni.

Ali, Srbin je iznenadio mnoge odlukom da prihvati specijalnu pozivnicu organizatora turnira u Ženevi iz kategorije 250.

