Mediji: Papa Lav XIV navija za Romu i odličan je teniser

Novi poglavar Rimokatoličke crkve Lav XIV voli da igra tenis, što radi veoma dobro, a kada je fudbal u pitanju, navija za Romu, preneli su danas mediji.

Nedugo nakon što je postao kardinal 2023. godine, Robert Prevost je izrazio žaljenje zbog toga što ima manje vremena da igra tenis, u odnosu na period života koji je proveo u Peruu, prenosi "Gazeta delo sport".

''Smatram sebe amaterom. Otkako sam napustio Peru, imao sam malo prilika da treniram, tako da jedva čekam da se vratim na teren'', rekao je on tada.

"Gazeta" navodi da osobe bliske novom papi tvrde da on ima odličan bekhend i da je ''zastrašujući takmičar''.

''On redovno igra tenis. Dolazio je i igrao na našem terenu barem jednom nedeljno'', rekao je za Rojters otac Džozef Farel, generalni vikar avgustinaca.

On je, takođe, potvrdio da je papa Lav XIV navijač najvećeg rimskog fudbalskog kluba.

''On je do kraja za Romu“, rekao je Farel.

Klub to nije direktno potvrdio, ali je pozdravio novog papu nakon njegovog izbora u četvrtak.

''FK Roma se pridružuje radosti Rima i sveta nakon izbora pape Lava XIV i želi mu sve najbolje tokom njegovog papstva“, objavila je Roma na mreži Iks.

AS Roma joins in rejoicing with Rome and the world following the election of Pope Leo XIV, and wishes him all the very best for his papacy.#ASRoma pic.twitter.com/gm5dxf4Zke