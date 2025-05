Jokić i ekipa da mu plate piće: Pogledajte kako je Gordon spasio Denver na 27 sekundi do kraja

Pogodio je u prvoj utakmici onu trojku za pobedu Denvera nad Oklahomom, sada je Aron Gordon ponovo izrastao u junaka Nagetsa - kada je u trećoj izborio produžetak pogođenom trojkom.

Gubio je Denver tri razlike, Tanderi su sa posedom ušli u poslednji minut i nisu pogodili. Lopta je, potom, stigla na drugoj strani do Gordona, a ovaj je iz ćoška pogodio za 102:102 na 27 sekundi do kraja. Da nije, to bi verovatno bio kraj nadanja Nagetsa...

Oklahoma je u nastavku takođe promašila šut, kao i Nikola Jokić u nastavku za pobedu. Ipak, Nagetsi su posle dodatnih pet minuta uspeli da slave i povedu sa 2:1 u seriji.

Gordonov koš, kojim je trasirao trijumf Denvera, možete pogledati ispod:

Autor: Pink.rs