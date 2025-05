Poslednja objava Dragana Labovića dovešće vas do suza: Da li me je neko pitao šta je koren oboljenja moje duše?

Srbiju je pogodila šokantna vest da je iznenada u Prokuplju od posledica srčanog udara u 39. godini života preminuo bivši košarkaški reprezentativac Dragan Labović.

Nekadašnji krilni centar je imao bogatu karijeru, a poslednjih godina je imao i psihičkih problema, zbog kojih se lečio u bolnici Laza Lazarević, o čemu je i javno pričao.

O duši i problemima duševnog oboljenja pričao je i pre četiri dana, kada je u svojoj poslednjoj objavi otkrio i odakle potiču njegovi duševni bolovi i da je kao dete trpeo nasilje i da je "vaspitavan" metalnim ožaračem od šporeta i vojničkim kaišem.

- I konačno kraj radnog dana! Sve šta sam zamislio ide svojim tokom bez ikakvog problema. Uhvatimo se najvećeg problema, a to je duša, mnogo toga imam da kažem o duši, a nije organ! Registovan sam duševni bolesnik, šta je koren mog duševnog oboljenja - da li me je neko pitao? Od svoje pete godine se susrećem sa fizičkim maltretiranjem, način vaspitanja metalni ožarač od šporeta, kaiš vojnički najdeblji, teške telesne povrede, pritisak da moram da rodim pare za doručak, struju, patike, sat, uloške za patike, drva, klime, poklone, za sve što postoji na ovom svetu, ko je stvorio i rešio - JA! U slučaju da me od danas neko remeti ka svom putu misleći na Sonju (danas je gledala u kesu za đubre šta trosim) Mileta, biće potegnut postupak na maks! Obećavam da neću više da vas smaram! Idem da zovem Lokija da čujem njegov glas. Volim vas sve i svi ste mi braća i sestre... Pozz - napisao je Dragan Labović, koji je uz objavu podelio i fotografiju na kojoj je punomoćje koje je potpisao svom advokatu.

Autor: Marija Radić