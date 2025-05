NIKOLA JOKIĆ ODIGRAO NAJGORU UTAKMICU U KARIJERI! Pojavila se četiri dokaza, Denver ne pamti ovakvo izdanje Srbina!

Velika je stvar što je Denver uspeo da pobedi Oklahomu u trećoj utakmici polufinala Zapadne konferencije.

Nagetsi su do trijumfa nakon produžetka stigli uz lošu partiju Nikole Jokića.

Srpski košarkaš je skupio 20 poena, 16 skokova i šest asistencija, ali pojedini statistički podaci jasno ukazuju na to da je Jokić odigrao najlošiju utakmicu u karijeri u plej-ofu, a pitanje da li je i koliko puta beležio ovakve brojke u mečevima koje je igrao u ligaškom delu.

Učinak Nikole Jokića u trećoj utakmici protiv Oklahome:

- 20 poena

- 8/25 šut iz igre

- 0/10 šut za tri poena

- 4/4 slobodna bacanja

- 37,4% "true shooting"

- 16 skokova

- 6 asistencija

- 2 ukradene lopte

- 2 blokade

- 8 izgubljenih lopti

- 2 lične greške

Oni koji se ozbiljnije bave statistikom u NBA pronašli su sledeće podatke:

Jokić je odigrao najgoru plej-of utakmicu u karijeri kada je u pitanju šuterska statistička kategorija "true shooting" (TS%). To je statistika koja meri efikasnost igrača u postizanju poena, uzimajući u obzir ne samo šuteve iz igre, već i slobodna bacanja, naravno i trojke. Za razliku od običnog procenta šuta, TS% daje potpuniju sliku o tome koliko efikasno igrač koristi svoje šanse za poene.

Broj izgubljenih lopti iz treće utakmice je negativan rekord za Jokića u plej-ofu u karijeri, ali i najlošiji učinak ove sezone, uključujući i sve ligaške utakmice.

Nikada nije promašio ovoliko šuteva za tri poena u plej-of utakmici.

Ukupno gledano je samo jednom u karijeri promašio više šuteva iz igre na bilo kojoj utakmici u takozvanoj post sezoni.

