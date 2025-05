Rukometni klub Partizan proslavio krsnu slavu Sveti Vasilije Ostroški!

Predsednik RK Partizan: Ponosan sam na to ko je sve došao na slavu!

Rukometni klub Partizan juče je uz prisustvo rukovodstva u njihovim prostorijama u Humskoj, proslavio krsnu slavu Sveti Vasilije Ostroški! Događaju su prisustvovali članovi uprave RK Partizan, među kojima je domaćin bio proslavljeni rukometaš Nedeljko Jovanović, predsednik kluba Miljan Žugić, još jedan proslavljeni rukometaš Vlada Mandić, trener crno-belih Đorđe Ćirković, sportski direktor Renato Vugrinec, brojni veterani i mnogi drugi. Slavski kolač je osveštao predstavnik Srpske pravoslavne crkve koji je svim prisutnima poželeo mnogo uspeha, sreće i zdravlja na ličnom i profesionalnom planu. Tik uz njega, stajao je rukometaš mlađih kategorija koji je sve vreme pomno slušao sveštenika, a zatim je upravo od njega dobio i reč da kaže koliko ga treniranje rukometa ispunjava.

Predsednik kluba Miljan Žugić takođe se oglasio povodom ovog svetog događaja.

Ponosan sam na broj ljudi koji su došli na slavu i na to jedinstvo koje je i domaćin slave Neđa Ivanović prokomentarisao…Na to jedinstvo između veterana, uprave, struke, igrača, prijatelja kluba koji su i došli da proslave zajedno s nama slavu i da pokažu koje jedinstvo je sve ostalo u rukometnom klubu. Tu su bili i predsednik i generalni sekretar isto iz jugoslovenskog sportskog društva. Mi, prijatelji, veterani, svi smo kao jedna porodica, tako da i dalje se to odražava i mislim da ćemo tek da pravimo dobre rezultate. Mislim da će sve biti bolje, masovnije, jače, snažnije - rekao nam je Žugić.

