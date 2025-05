'A SAD - VELIKA MOBILIZACIJA!' Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović video 'Mundobasket žreb' i ovako reagovao

Košarkaška reprezentacija Srbije saznala je i prve suparnike u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, i potencijalne u drugoj rundi, a na zanimljiv način reagovao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.



Podsetimo, Srbija će svojih prvih šest utakmica (sa svakim kod kuće i u gostima) odigrati protiv Turske, Bosne i Hercegovine, te drugoplasiranog iz pretkvalifikacionog turnira na kome se nadmeću Slovačka, Švajcarska i Ukrajina.



"Orlovi" su, naime, smešteni u grupu C, a ako prođu dalje kao jedna od tri najuspešnije ekipe, ukrstiće se sa tri najbolja tima iz grupe D u kojoj su i višestruki "dželati" naše košarke, Italija, Litvanija, te Velika Britanija i Island.



- Interesantna grupa. Mislim da je ovo jedna od najjačih grupa i realno je da iz te grupe dalje idu Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina, ali ono što je još interesantnije jeste grupa D sa kojom ukrštamo u drugoj fazi, a za očekivati da će to biti Litvanci, Italijani i Britanci. Videćemo kalendare i kakva je raspoloživost u smislu igračkog kompletiranja reprezentacije, imajući u vidu da li će se nešto dogoditi na relaciji FIBA i Evrolige. Nijedne kvalifikacije nisu lake i moram da napomenem da je veliki uspeh proći kvalifikacije i kvalifikovati se. To što mi mislimo da je Srbija jaka i da uvek mora da prolazi, to je lepo, ali za to mora da stoji organizacija i veliki rad, velika motivacija i velika mobilizacija - prenosi zvanični sajt KSS-a Čovićeve reči.



Autor: D.B.